Участник Лиги Европы от Казахстана подписал экс-футболиста «Кайрата» и «Астаны»
Защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов подписал контракт с кызылординским «Кайсаром», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов подписал контракт с кызылординским «Кайсаром», сообщает корреспондент Vesti.kz.
К соглашению стороны пришли в ноябре, как только завершился сезон в КПЛ. В ближайшее время «Кайсар» официально представит Ахметова в качестве новичка команды, а 29-летний защитник примет участие в
В будущем сезоне «Кайсар» в качестве действующего обладателя Кубка Казахстана стартует в квалификации Лиги Европы. Для кызылординского клуба это станет дебютом в еврокубках.
Последним клубом Ахметова был «Кайрат», который он покинул после завершения сезона. До «Кайсара» им интересовалась «Астана», которая была не прочь вернуть своего бывшего защитника.
В сезоне-2019 Ахметов провел семь матчей в чемпионате и четыре в Лиге Европы. За «Кайрат» он выступал с 2017 года, а до этого, помимо «Астаны», защищал цвета «Иртыша» и родного «Тараза». За сборную Казахстана футболист провел 15 матчей.