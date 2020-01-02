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13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана подписал экс-футболиста «Кайрата» и «Астаны»

Защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов подписал контракт с кызылординским «Кайсаром», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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К соглашению стороны пришли в ноябре, как только завершился сезон в КПЛ. В ближайшее время «Кайсар» официально представит Ахметова в качестве новичка команды, а 29-летний защитник примет участие в учебно-тренировочных сборах «волков» в Турции.

В будущем сезоне «Кайсар» в качестве действующего обладателя Кубка Казахстана стартует в квалификации Лиги Европы. Для кызылординского клуба это станет дебютом в еврокубках.

Последним клубом Ахметова был «Кайрат», который он покинул после завершения сезона. До «Кайсара» им интересовалась «Астана», которая была не прочь вернуть своего бывшего защитника.

В сезоне-2019 Ахметов провел семь матчей в чемпионате и четыре в Лиге Европы. За «Кайрат» он выступал с 2017 года, а до этого, помимо «Астаны», защищал цвета «Иртыша» и родного «Тараза». За сборную Казахстана футболист провел 15 матчей.

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