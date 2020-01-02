Легионер «Иртыша» рассказал о зарплатах ведущих казахстанских футболистов

В прошедшем сезоне Манзорро записал в свой актив шесть голов и шесть ассистов в 29 матчах КПЛ. Его контракт с «Иртышом» подошел к концу, но француз готов остаться в клубе.

— Казахстанский футбол прогрессирует, — считает Манзорро. — Сборная Казахстана неплохо играет в Европе, это также касается «Астаны». Некоторые клубы находятся выше уровнем, чем остальные, например «Астана», «Кайрат» и «Тобол».

Есть команды, как «Шахтер» и «Иртыш», которые обычно борются за места в Лиге Европы. Для других клубов это немного сложнее из-за меньшего бюджета. В чемпионате довольно хороший технический уровень.

Я думаю, что у «Астаны» есть уровень, который позволил бы ей играть во французской Лиге 1. Это команда с большим количеством иностранных игроков, которые играют в Лиге чемпионов или ЛЕ каждый год. Казахстан — это страна, где есть деньги.

— Поэтому казахстанские футболисты редко отправляются в другие страны?

— Да. Те, кто играет в лучших клубах, они могут, насколько я понимаю, зарабатывать 60 или 70 тысяч евро в месяц. Не говоря уже о премиях, которые могут быть довольно высокими. Они играют в своей стране, они звезды, и они не хотят уходить. А лучшие клубы могут предложить очень хорошую зарплату иностранцам.

— В Павлодаре хорошо платят?​

— Да, очень неплохо, а также мы получаем хорошие бонусы. В моем клубе нам платят каждый месяц и задержек не бывает. В клубе высокие требования к легионерам.