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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Иртыша» рассказал о зарплатах ведущих казахстанских футболистов

Французский полузащитник «Иртыша» Жереми Манзорро в интервью SoFoot.com рассказал о казахстанской премьер-лиге и уровне зарплат игроков, сообщает KazFootball.kz.

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В прошедшем сезоне Манзорро записал в свой актив шесть голов и шесть ассистов в 29 матчах КПЛ. Его контракт с «Иртышом» подошел к концу, но француз готов остаться в клубе.

— Казахстанский футбол прогрессирует, — считает Манзорро. — Сборная Казахстана неплохо играет в Европе, это также касается «Астаны». Некоторые клубы находятся выше уровнем, чем остальные, например «Астана», «Кайрат» и «Тобол».

Есть команды, как «Шахтер» и «Иртыш», которые обычно борются за места в Лиге Европы. Для других клубов это немного сложнее из-за меньшего бюджета. В чемпионате довольно хороший технический уровень.

Я думаю, что у «Астаны» есть уровень, который позволил бы ей играть во французской Лиге 1. Это команда с большим количеством иностранных игроков, которые играют в Лиге чемпионов или ЛЕ каждый год. Казахстан — это страна, где есть деньги.

— Поэтому казахстанские футболисты редко отправляются в другие страны?

— Да. Те, кто играет в лучших клубах, они могут, насколько я понимаю, зарабатывать 60 или 70 тысяч евро в месяц. Не говоря уже о премиях, которые могут быть довольно высокими. Они играют в своей стране, они звезды, и они не хотят уходить. А лучшие клубы могут предложить очень хорошую зарплату иностранцам.

— В Павлодаре хорошо платят?​

— Да, очень неплохо, а также мы получаем хорошие бонусы. В моем клубе нам платят каждый месяц и задержек не бывает. В клубе высокие требования к легионерам.

Отметим, что до Казахстана 28-летний Манзорро играл за литовские «Жальгирис» и «Судуву», иранский «Пайкан», кипрский «Антортосис», болгарские «Славию» и «Черноморец» Бургас, французские «Бур-ан-Бресс-Перрону» и «Реймс».

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