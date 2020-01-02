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14:03 (мск), источник: ТАСС

Гвардиола назвал «Манчестер Сити» лучшим английским футбольным клубом десятилетия

ТАСС, 2 января. Испанский тренер Хосеп Гвардиола назвал «Манчестер Сити» лучшей английской командой прошедшего десятилетия. Слова главного тренера английского клуба приводит «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Sky Sports.

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Источник: AP 2019

«Я думаю, что “Манчестер Сити” в последнее десятилетие был лучшей командой. С точки зрения набранных очков, забитых голов, титулов и всего остального, — заявил Гвардиола. — Поздравляю всех, кто работает и работал здесь. Они бились с очень большими клубами с богатой историей. Теперь мы сами стали одним из этих клубов, это потрясающе».

Гвардиола возглавляет английскую команду с 2016 года, также он тренировал испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию». Гвардиола по два раза приводил «Манчестер Сити» к победе в чемпионате Англии, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии, также под его руководством команда стала обладателем Кубка Англии. Всего с 2010 года клуб четыре раза стал чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок Англии, трижды — Суперкубок Англии и четыре раза — Кубок английской лиги. Также «Манчестер Сити» стал лучшим клубом прошедшего десятилетия по набранным очкам в чемпионате Англии — 818.

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