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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира и Европы по футболу триумфально завершил карьеру

Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья провел последний матч в карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

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Вчера, 1 января, японский «Виссел Кобе» завоевал Кубок Императора, обыграв «Касиму Антлерс» со счетом 2:0. В самой концовке на поле у победителей появился Вилья, который вышел на замену вместо немца Лукаса Подольски.

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За «Виссел Кобе» вместе с Вильей и Подольски также выступают экс-хавбек сборной Испании Андреас Иньеста и защитник сборной Бельгии Томас Вермален.

38-летний Вилья в минувшем сезоне забил 13 голов в 28 матчах чемпионата Испании. Ранее он выступал за американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и испанские «Атлетико», «Барселону», «Валенсию», «Сарагосу» и «Спортинг» Хихон.

Со сборной Вилья выигрывал Евро-2008 и чемпионат мира-2010. На клубном уровне форвард по три раза становился чемпионом и обладателем Кубка Испании. Также в его коллекции есть победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Отметим, что Вилья — лучший бомбардир сборной Испании в ее истории. В 98 матчах он забил 59 голов.

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