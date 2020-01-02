Оливер Кан вернулся в «Баварию»

Как сообщает официальный сайт чемпионов Германии, 50-летний Кан приступил к своим обязанностям 1 января. В будущем бывший капитан мюнхенцев займет место председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге, контракт которого истекает 31 декабря 2021 года.

В составе «Баварии» Кан провел 632 матча. Вместе с мюнхенским клубом голкипер восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз становился обладателем Кубка страны и немецкой лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Со сборной Германии Ка выиграл Евро-1996 и дошел до финала чемпионата мира-2002.