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16:21 (мск), источник: Vesti.kz

Оливер Кан вернулся в «Баварию»

Бывший голкипер «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан вошел в совет директоров клуба.

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Как сообщает официальный сайт чемпионов Германии, 50-летний Кан приступил к своим обязанностям 1 января. В будущем бывший капитан мюнхенцев займет место председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге, контракт которого истекает 31 декабря 2021 года.

В составе «Баварии» Кан провел 632 матча. Вместе с мюнхенским клубом голкипер восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз становился обладателем Кубка страны и немецкой лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Со сборной Германии Ка выиграл Евро-1996 и дошел до финала чемпионата мира-2002.

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