Матч заключенных в Мексике закончился перестрелкой, 16 смертями и ранениями детей
Трагедия произошла на матче заключенных в мексиканской тюрьме, сообщает Sopitas. Игроки пронесли на поле огнестрельное оружие и устроили перестрелку.
Трагедия произошла на матче заключенных в мексиканской тюрьме, сообщает Sopitas. Игроки пронесли на поле огнестрельное оружие и устроили перестрелку.
Всего было убито 16 заключенных, пятеро зрителей получили ранения, среди них — дети, пришедшие посмотреть игру.
Всего побоище продолжалось порядка двух часов.