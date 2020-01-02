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19:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч заключенных в Мексике закончился перестрелкой, 16 смертями и ранениями детей

Трагедия произошла на матче заключенных в мексиканской тюрьме, сообщает Sopitas. Игроки пронесли на поле огнестрельное оружие и устроили перестрелку.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Всего было убито 16 заключенных, пятеро зрителей получили ранения, среди них — дети, пришедшие посмотреть игру.

Всего побоище продолжалось порядка двух часов.

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