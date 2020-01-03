«Барселона» планирует продать Семеду за € 50 млн

Источник: AP 2019

Сине-гранатовые планируют выручить за счёт продажи португальца € 50 млн, сообщает Sport.es.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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По информации издания, спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль недавно провёл встречу в Дубае с агентом игрока Жорже Мендешем, на которой попросил подыскать новый клуб для 26-летнего защитника.

Семеду выступает за «Барселону» с июля 2017 года. Ранее он представлял «Бенфику», «Фатиму», «Бенфику-2» и «Шентренше».

Контракт Нелсона с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года.