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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» планирует продать Семеду за € 50 млн

Руководство каталонской «Барселоны» хочет расстаться с защитником Нелсоном Семеду предстоящим летом.

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Источник: AP 2019

Сине-гранатовые планируют выручить за счёт продажи португальца € 50 млн, сообщает Sport.es.

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По информации издания, спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль недавно провёл встречу в Дубае с агентом игрока Жорже Мендешем, на которой попросил подыскать новый клуб для 26-летнего защитника.

Семеду выступает за «Барселону» с июля 2017 года. Ранее он представлял «Бенфику», «Фатиму», «Бенфику-2» и «Шентренше».

Контракт Нелсона с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Семеду помог каталонской команде в 15 матчах испанской Примеры и 4 встречах Лиги чемпионов. Защитник записал в свой актив 3 результативные передачи.

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