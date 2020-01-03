«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Встреча на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде» закончилась со счетом 2:0. Быстрым голом отметился Мохаммед Салах (4-я минута), автором второго забитого мяча стал Садио Мане (64-я). На 87-й минуте «Шеффилд Юнайтед» мог сократить разрыв в счете, но Алиссон достал мяч «на ленточке».