Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
2.01
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
4.01
Валенсия
Эйбар
Футбол. Зарубежный
4.01
Хетафе
Реал
Футбол. Зарубежный
4.01
Атлетико
Леванте
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
13Кого потерял спорт в 2019 году
10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Текущий лидер Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал очередную победу, обыграв «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде» закончилась со счетом 2:0. Быстрым голом отметился Мохаммед Салах (4-я минута), автором второго забитого мяча стал Садио Мане (64-я). На 87-й минуте «Шеффилд Юнайтед» мог сократить разрыв в счете, но Алиссон достал мяч «на ленточке».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» одержал 11-ю победу подряд и продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Ближайший преследователь — «Лестер» — отстает на 13 очков. «Шеффилд Юнайтед» занимает восьмую строчку таблицы.

В следующем туре 11 января «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Тоттенхэмом».

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Читайте также
Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 212.01.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппКрис Уайлдер
Голы
Мохамед Салах(Эндрю Робертсон)4′
Садио Мане64′
Составы команд
1Алиссон
1Дин Хендерсон
66Трент Александр-Арнолд
2Джордж Болдок
4Виргил ван Дейк
3Энда Стивенс
12Джо Гомес
5Джек О`Коннелл
5Джорджиньо Вайналдум
6Крис Бэшем
7Джеймс Милнер
12Джон Иган
14Джордан Хендерсон
4Джон Флек
9Роберту Фирмину
7Джон Ландстрем
26Эндрю Робертсон
88′
16Оливер Норвуд
78′
20Адам Лаллана
27Мухамед Бешич
10Садио Мане
78′
17Дэвид Макголдрик
66′
27Дивок Ориги
10Билли Шарп
11Мохамед Салах
90′
22Лис Муссе
65′
67Харви Эллиотт
9Оливер Макберни
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)3
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
5Фолы8
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шеффилд Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
WADA не пощадило Россию. Спортсмены остались без флага и гимна
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира
Канадцы сокрушили словаков на МЧМ и хотят взять реванш у России
Норвежский лыжник отказался пить водку с Александром Большуновым
Российский хоккеист: Соперник корячился, будто я ему в пах дал
Финны победили сборную США и вышли в полуфинал МЧМ по хоккею
«Спартак» не отпустил защитника в расположение сборной Бразилии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь