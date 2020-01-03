«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ
Текущий лидер Английской
Текущий лидер Английской
Встреча на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде» закончилась со счетом 2:0. Быстрым голом отметился Мохаммед Салах (4-я минута), автором второго забитого мяча стал Садио Мане (64-я). На 87-й минуте «Шеффилд Юнайтед» мог сократить разрыв в счете, но Алиссон достал мяч «на ленточке».
«Ливерпуль» одержал 11-ю победу подряд и продолжает уверенно лидировать в АПЛ. Ближайший преследователь — «Лестер» — отстает на 13 очков. «Шеффилд Юнайтед» занимает восьмую строчку таблицы.
В следующем туре 11 января «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Тоттенхэмом».
|Юрген Клопп
|Крис Уайлдер
|Мохамед Салах(Эндрю Робертсон)
|4′
|Садио Мане
|64′
|1
|Алиссон
|1
|Дин Хендерсон
|66
|Трент Александр-Арнолд
|2
|Джордж Болдок
|4
|Виргил ван Дейк
|3
|Энда Стивенс
|12
|Джо Гомес
|5
|Джек О`Коннелл
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Крис Бэшем
|7
|Джеймс Милнер
|12
|Джон Иган
|14
|Джордан Хендерсон
|4
|Джон Флек
|9
|Роберту Фирмину
|7
|Джон Ландстрем
|26
|Эндрю Робертсон
88′
|16
|Оливер Норвуд
78′
|20
|Адам Лаллана
|27
|Мухамед Бешич
|10
|Садио Мане
78′
|17
|Дэвид Макголдрик
66′
|27
|Дивок Ориги
|10
|Билли Шарп
|11
|Мохамед Салах
90′
|22
|Лис Муссе
65′
|67
|Харви Эллиотт
|9
|Оливер Макберни
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)