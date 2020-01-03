Лучшего бомбардира «Кайрата» собрались купить за 3,5 миллиона евро
Киевское «Динамо» задумалось о возвращении в клуб нападающего Адеринсолы Эсеолы, ныне выступающего за алматинский «Кайрат». Об этом сообщает Sportanalytic.com.
Киевское «Динамо» задумалось о возвращении в клуб нападающего Адеринсолы Эсеолы, ныне выступающего за алматинский «Кайрат». Об этом сообщает Sportanalytic.com.
28-летний форвард был в «Динамо» в сезоне-2009/10, но за основной состав киевлян так и не сыграл.
Сейчас трансфер Эсеолы может обойтись «Динамо» в 3,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Эсеола стал лучшим бомбардиром КПЛ-2019, разделив это звание с полузащитником «Астаны» Марином Томасовым.
В 27 матчах нападающий «Кайрата» забил 19 голов.
По окончании сезона «Кайрат» объявил о продлении контракта с Эсеолой до конца 2021 года.