«Кайрат» нашел замену Исламбеку Куату
Трансферная стоимость игрока составляет миллион евро.
Трансферная стоимость игрока составляет миллион евро.
Полузащитник сборной Армении по футбол Камо Оганесян продолжит карьеру в алматинском «Кайрате», сообщает Topsports.am.
Два предыдущих сезона 27-летний хавбек провел в Казахстане, выступая в талдыкорганском «Жетысу». В составе семиреченцев Оганесян провел 58 матчей и забил шесть мячей.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет миллион евро. По окончании сезона-2019 Оганесян покинул «Жетысу». Таким образом, «Кайрату» игрок достанется бесплатно.
Скорее всего, Оганесян призван заменить в алматинском клубе Исламбека Куата, который 2 января стал игроком «Оренбурга» из российской
Вместе с ним «Кайрат» покинул и Бауыржан Исламхан. Сообщалось, что он может перейти в московской «Локомотив», но трансфер 26-летнего казахстанца сорвался.