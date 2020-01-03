«Кайрат» нашел замену Исламбеку Куату

Полузащитник сборной Армении по футбол Камо Оганесян продолжит карьеру в алматинском «Кайрате», сообщает Topsports.am.

Два предыдущих сезона 27-летний хавбек провел в Казахстане, выступая в талдыкорганском «Жетысу». В составе семиреченцев Оганесян провел 58 матчей и забил шесть мячей.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет миллион евро. По окончании сезона-2019 Оганесян покинул «Жетысу». Таким образом, «Кайрату» игрок достанется бесплатно.

Скорее всего, Оганесян призван заменить в алматинском клубе Исламбека Куата, который 2 января стал игроком «Оренбурга» из российской премьер-лиги.