Линекер считает Хендерсона самым недооценённым игроком в истории АПЛ
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о полузащитнике «Ливерпуля» Джордане Хендерсоне.
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о полузащитнике «Ливерпуля» Джордане Хендерсоне.
«Думаю, Хендерсон является самым недооценённым игроком в истории английской
Джордан Хендерсон принял участие в 19 матчах английской
Полузащитник сборной Англии забил один гол и стал автором двух результативных передач.
«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской