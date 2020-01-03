Линекер считает Хендерсона самым недооценённым игроком в истории АПЛ

Источник: AP 2019

«Думаю, Хендерсон является самым недооценённым игроком в истории английской Премьер-лиги. Мне кажется, я мог бы изменить это», — написал Линекер в своём «твиттере».

Джордан Хендерсон принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне.

Полузащитник сборной Англии забил один гол и стал автором двух результативных передач.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20 матчах красные одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 58 очков из 60 возможных. Следующий матч подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Эвертоном» в рамках Кубка Англии. Встреча состоится 5 января на стадионе «Энфилд».