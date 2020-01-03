Легионер «Астаны» за два миллиона евро рассказал о предложении от европейского гранда

«Со “Стяуа” я разговаривал не в прошлом сезоне — полтора года назад. У меня было предложение от клуба из внутреннего чемпионата, не официальное, но обсуждения велись. К соглашению прийти было трудно, потому что речь шла об аренде, а для меня это было не вариантом. Хотя рад был узнать, что у меня имеется возможность вернуться домой», — приводит слова игрока пресс-служба столичного клуба.