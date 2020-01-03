Легионер «Астаны» за два миллиона евро рассказал о предложении от европейского гранда
Полузащитник «Астаны» и сборной Румынии по футболу Дорин Ротариу рассказал, что имел предложение от румынского гранда «Стяуа».
Полузащитник «Астаны» и сборной Румынии по футболу Дорин Ротариу рассказал, что имел предложение от румынского гранда «Стяуа».
«Со “Стяуа” я разговаривал не в прошлом сезоне — полтора года назад. У меня было предложение от клуба из внутреннего чемпионата, не официальное, но обсуждения велись. К соглашению прийти было трудно, потому что речь шла об аренде, а для меня это было не вариантом. Хотя рад был узнать, что у меня имеется возможность вернуться домой», — приводит слова игрока
24-летний Ротариу перешел в «Астану» в феврале, а контракт с ним был подписан до конца 2022 года. Трансфер игрока обошелся казахстанскому клубу в 1,5 миллиона евро.
В сезоне КПЛ-2019 Ротариу провел 31 матч, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Его текущую трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 2,2 миллиона евро.