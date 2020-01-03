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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Выступавший за ЦСКА серб рассказал о любви россиян к Путину

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, выступавший ранее за московский ЦСКА, рассказал о любви россиян к президенту страны Владимиру Путину. Его слова приводит «Спортски журнал».

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Источник: Reuters

«Они любят его! Они доверяют своему президенту, он вернул им чувство собственного достоинства. Россию уважают в мире благодаря Путину. Россияне, поверьте, это высоко ценят», — заявил Тошич. По его мнению, Москва стала очень красивым городом с налаженной инфраструктурой и небоскребами.

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В сентябре 2019 года футболист сказал, что больше всего скучает по российским зарплатам. При этом хавбек отметил, что ЦСКА навсегда останется для него родным клубом.

Тошич выступал за армейцев с 2010 по 2017 год. В составе команды он провел 234 матча, в которых забил 46 мячей. С красно-синими серб трижды выиграл Российскую премьер-лигу, дважды Кубок и один раз Суперкубок страны.

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