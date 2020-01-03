«Реал» никого не купит зимой и хочет продать Мариано и Браима. Зидан согласен с клубом

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По информации источника, тренер достиг с руководителями клуба полного согласия по этому вопросу.

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Главная цель «Реала» на зимнее трансферное окно — продать нападающего Мариано Диаса и хавбека Браима Диаса.

Ситуация в клубе сейчас практически идентична летней. Зидан не хочет покупать никого, кроме полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, однако тренер знает, что клуб не работает над этим вопросом, потому что «МЮ» даже не обозначил цену на игрока.

Ранее «Реал» сообщил Зидану, что не будет покупать Погба, потому что верит в прогресс хавбека команды Федерико Вальверде.