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13:46 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» никого не купит зимой и хочет продать Мариано и Браима. Зидан согласен с клубом

Руководство «Реала» и главный тренер команды Зинедин Зидан решили не приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает As.

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По информации источника, тренер достиг с руководителями клуба полного согласия по этому вопросу.

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Главная цель «Реала» на зимнее трансферное окно — продать нападающего Мариано Диаса и хавбека Браима Диаса.

Ситуация в клубе сейчас практически идентична летней. Зидан не хочет покупать никого, кроме полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, однако тренер знает, что клуб не работает над этим вопросом, потому что «МЮ» даже не обозначил цену на игрока.

Ранее «Реал» сообщил Зидану, что не будет покупать Погба, потому что верит в прогресс хавбека команды Федерико Вальверде.

Кроме того, Зидан не верит в эффективность зимних приобретений и доверяет имеющимся в его расположении игрокам.

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