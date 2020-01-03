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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

Зарубежный клуб вслед за казахстанцем решил забрать третьего бомбардира КПЛ-2019 из «Кайрата»

Венгерский форвард Мартон Эппель, недавно покинувший алматинский «Кайрат», может продолжить карьеру в чемпионате Польши. Об этом сообщает Gazetakrakowska.pl.

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28-летний нападающий попал в сферу интересов «Вислы» из Кракова. В случае перехода Эппель станет вторым футболистом из «Кайрата» после Георгия Жукова, который перебрался в польский клуб в ноябре. «Висла» после 20 туров занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате.

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Эппель выступал за «Кайрат» с лета 2018 года. В общей сложности в чемпионате Казахстана провел 41 матч и забил в них 19 мячей.

В минувшем сезоне с 16 голами венгр стал третьим в списке бомбардиров КПЛ-2019, уступив три мяча своему одноклубнику Адеринсоле Эсеоле и Марину Томасову (оба — по 19 мячей).

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Эппеля составляет 1,7 миллиона евро. «Кайрат» он покинул в статусе свободного агента в связи истечением срока действия контракта.

До Казахстана Эппель на родине играл за «Гонвед», «Дунайварош», МТК, «Пашк» и «Мадьяр», а в Голландии — за НЕК.

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