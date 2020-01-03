Зарубежный клуб вслед за казахстанцем решил забрать третьего бомбардира КПЛ-2019 из «Кайрата»

28-летний нападающий попал в сферу интересов «Вислы» из Кракова. В случае перехода Эппель станет вторым футболистом из «Кайрата» после Георгия Жукова, который перебрался в польский клуб в ноябре. «Висла» после 20 туров занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате.

Эппель выступал за «Кайрат» с лета 2018 года. В общей сложности в чемпионате Казахстана провел 41 матч и забил в них 19 мячей.

В минувшем сезоне с 16 голами венгр стал третьим в списке бомбардиров КПЛ-2019, уступив три мяча своему одноклубнику Адеринсоле Эсеоле и Марину Томасову (оба — по 19 мячей).

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Эппеля составляет 1,7 миллиона евро. «Кайрат» он покинул в статусе свободного агента в связи истечением срока действия контракта.