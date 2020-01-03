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17:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» приступил к первым сборам

ФК «Кайрат» начал первый учебно-тренировочный сбор на клубной базе, сообщает пресс-служба команды.

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Тренировочная база «желто-черных» позволяет проводить УТС в зимнее время, так как располагает ультрасовременной инфраструктурой. На территории базы расположены четыре полноразмерных футбольных поля (два из которых оснащены системой подогрева), крытый манеж, высокотехнологичный тренажерный зал, уникальный футбольный тренажер Footbonaut.

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Помимо этого, база «Кайрата» позволяет футболистам комфортно втягиваться в полноценную работу и быстро восстанавливаться после нагрузок с помощью плавательного бассейна, финской сауны, ультрасовременной криосауны, качественного массажа.

Подопечные Алексея Шпилевского пробудут в Алматы до 17 января. После алматинцы отправятся в Турцию на второй УТС команды. В рамках второго тренировочного сбора «желто-черные» сыграют с польской «Легией», киевским «Динамо» и болгарским «Лудогорцем».

Ранее сообщалось, что вместе с «Кайратом» на УТС в Алматы будет тренироваться Бауыржан Исламхан, который покинул клуб по окончании сезона.

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