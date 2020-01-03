Кандидат в сборную Казахстана перешел в стан участника Лиги Европы

26-летний футболист планировал продолжить карьеру в родном клубе и помочь «Актобе» вернуться в
Кызылординцы в минувшем сезоне пробились в квалификацию Лиги Европы, завоевав Кубок Казахстана. С приходом Каирова «Кайсар» планирует укрепить оборону, которая была ослаблена с уходом Александра Марочкина в «Тобол».
Ранее клуб из Кызылорды подписал контракт с бывшим игроком «Кайрата» и «Астаны» Елдосом Ахметовым.
Багдат Каиров может сыграть на позиции правого защитника, а также в центре обороны. Он является воспитанником «Актобе» и почти всю свою карьеру провел в этом клубе. Лишь в сезоне-2015 Каиров играл в актауском «Каспии» в первой лиге. В минувшем году футболист попал в число кандидатов в сборную Казахстана, однако приглашение от главного тренера Михала Билека не получил.