Кандидат в сборную Казахстана перешел в стан участника Лиги Европы

26-летний футболист планировал продолжить карьеру в родном клубе и помочь «Актобе» вернуться в премьер-лигу, однако уход Самата Смакова с поста генерального директора повлиял на решение Каирова. Защитник получил предложение от «Кайсара» еще минувшей осенью и совсем недавно принял его. Он уже отправился на УТС клуба в Турцию.

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Кызылординцы в минувшем сезоне пробились в квалификацию Лиги Европы, завоевав Кубок Казахстана. С приходом Каирова «Кайсар» планирует укрепить оборону, которая была ослаблена с уходом Александра Марочкина в «Тобол».

Ранее клуб из Кызылорды подписал контракт с бывшим игроком «Кайрата» и «Астаны» Елдосом Ахметовым.