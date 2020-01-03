Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Леганес
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
2.01
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
4.01
Валенсия
Эйбар
Футбол. Зарубежный
4.01
Хетафе
Реал
Футбол. Зарубежный
4.01
Атлетико
Леванте
Все события
Фоторепортажи
20Лучшие спортивные фото 2019 года
13Кого потерял спорт в 2019 году
20:58 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан белорусского клуба продолжит карьеру в Казахстане

Защитник «Витебска» Артем Скитов продолжит карьеру в одном из казахстанских клубов, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Наверх

«Не будет в команде Кирилла Печенина, достигнута договоренность о его переходе в другой клуб. В какой? Мы договорились, что об этом сообщит его новый клуб. Хочет попробовать себя в Казахстане Артем Скитов», — сказал директор «Витебска» Николай Вайтюховский.

Скитов — воспитанник «Витебска», за который он выступает с 2008 года. Этот клуб —единственный в его карьере. Играет на позиции правого защитника, а также правого полузащитника. В 2017 году Скитов вызывался в сборную Беларуси на турнир «Кубок Короля».

Читайте также
Витебск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Названный заменой Головкина узбекский боксер нацелился на бой с победителем Суперсерии
«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит
Россиянин сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
Вопрос журналиста тренеру российской молодежки разозлил фанатов
Футболист из клуба ФНЛ перебрался в европейскую команду
Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020
Медведев, Хачанов и Сафин принесли России первую победу года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь