Капитан белорусского клуба продолжит карьеру в Казахстане
Защитник «Витебска» Артем Скитов продолжит карьеру в одном из казахстанских клубов, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Защитник «Витебска» Артем Скитов продолжит карьеру в одном из казахстанских клубов, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
«Не будет в команде Кирилла Печенина, достигнута договоренность о его переходе в другой клуб. В какой? Мы договорились, что об этом сообщит его новый клуб. Хочет попробовать себя в Казахстане Артем Скитов», — сказал директор «Витебска» Николай Вайтюховский.
Скитов — воспитанник «Витебска», за который он выступает с 2008 года. Этот клуб —единственный в его карьере. Играет на позиции правого защитника, а также правого полузащитника. В 2017 году Скитов вызывался в сборную Беларуси на турнир «Кубок Короля».