Капитан белорусского клуба продолжит карьеру в Казахстане

«Не будет в команде Кирилла Печенина, достигнута договоренность о его переходе в другой клуб. В какой? Мы договорились, что об этом сообщит его новый клуб. Хочет попробовать себя в Казахстане Артем Скитов», — сказал директор «Витебска» Николай Вайтюховский.