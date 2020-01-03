Футболист французского «Генгама» Натаэль Жулан погиб в возрасте 23 лет
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Нападающий «Генгама» Натаэль Жулан погиб, сообщается на официальном сайте клуба второго дивизиона французского футбола.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Нападающий «Генгама» Натаэль Жулан погиб, сообщается на официальном сайте клуба второго дивизиона французского футбола.
Причина смерти 23-летнего форварда не уточняется, но, по данным СМИ, Жулан не справился с управлением автомобилем.
«Клуб глубоко опечален новостью о несчастном случае с Натаэлем Жуланом. Мы выражаем соболезнования семье Натаэля», — говорится в сообщении.
К соболезнованиям присоединились некоторые клубы двух высших лиг Франции, в том числе «Лион», «Лилль» и «Тулуза».
Жулан ранее выступал за французские «Гавр» и «Валансьен», а за основную команду «Генгама» провел 13 матчей.
По итогам прошлого сезона «Генгам» вылетел из элитного французского дивизиона.