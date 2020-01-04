Ибрагимович отличился в первом товарищеском матче за «Милан»

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Как сообщает портал Goal.com, 38-летний швед вышел в стартовом составе и отыграл весь первый тайм. Помимо забитого мяча Ибрагимович отдал голевой пас.

Накануне, 2 января, футболист прошел медосмотр и подписал контракт с «Миланом». 38-летний форвард вернулся в клуб, цвета которого защищал с 2010 по 2012 год. Его контракт рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления на год. Первый официальный матч форвард может провести уже 6 января, когда «Милан» будет принимать «Сампдорию».

27 декабря пресс-служба «Милана» официально подтвердила переход Ибрагимовича в итальянский клуб. Слухи о том, что 38-летний нападающий может вернуться в Италию, появились в декабре 2019 года. При этом были сообщения о том, что он также может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Златан Ибрагимович родился в Мальме, он является воспитанником одноименного клуба, выступал за взрослую команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в голландский «Аякс». Затем он играл в различных европейских клубах, также долгое время выступал еще и за сборную Швеции.