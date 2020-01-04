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4 января, источник: Спорт РИА Новости

«Он украл у меня год футбола»: игрок «Витесса» раскритиковал Слуцкого

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Игрок нидерландского футбольного клуба «Витесс» Рой Беренс рассказал о своем конфликте с экс-наставником команды Леонидом Слуцким.

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Источник: РИА "Новости"

Под руководством Слуцкого Беренс провел лишь два матча в чемпионате Голландии за «Витесс» в 2019 году.

У меня было свое мнение по поводу игры команды, которое я высказал Слуцкому. Но он ответил, что у нас разные взгляды на футбол, после чего я перестал входить в его планы. Раньше я всегда был игроком основы, а Слуцкий просто отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку одноклубников, но в футболе каждый думает только о себе. Это жизнь, я смотрю на это трезво. Я поступил так, как считал нужным, и поплатился за это.
Рой Беренс
футболист «Витесс»

Российский специалист возглавлял «Витесс» с июня 2018 по ноябрь 2019 года. Под его руководством нидерландский клуб занял пятое место в минувшем розыгрыше Эредивизии и уступил «Утрехту» в финале серии плей-офф за путевку в Лигу Европы.

В декабре Слуцкий был назначен главным тренером казанского «Рубина».

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