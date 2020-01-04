«Он украл у меня год футбола»: игрок «Витесса» раскритиковал Слуцкого

У меня было свое мнение по поводу игры команды, которое я высказал Слуцкому. Но он ответил, что у нас разные взгляды на футбол, после чего я перестал входить в его планы. Раньше я всегда был игроком основы, а Слуцкий просто отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку одноклубников, но в футболе каждый думает только о себе. Это жизнь, я смотрю на это трезво. Я поступил так, как считал нужным, и поплатился за это.

Рой Беренс футболист «Витесс»