«Он украл у меня год футбола»: игрок «Витесса» раскритиковал Слуцкого
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Игрок нидерландского футбольного клуба «Витесс» Рой Беренс рассказал о своем конфликте с
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Игрок нидерландского футбольного клуба «Витесс» Рой Беренс рассказал о своем конфликте с
Под руководством Слуцкого Беренс провел лишь два матча в чемпионате Голландии за «Витесс» в 2019 году.
У меня было свое мнение по поводу игры команды, которое я высказал Слуцкому. Но он ответил, что у нас разные взгляды на футбол, после чего я перестал входить в его планы. Раньше я всегда был игроком основы, а Слуцкий просто отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку одноклубников, но в футболе каждый думает только о себе. Это жизнь, я смотрю на это трезво. Я поступил так, как считал нужным, и поплатился за это.
Российский специалист возглавлял «Витесс» с июня 2018 по ноябрь 2019 года. Под его руководством нидерландский клуб занял пятое место в минувшем розыгрыше Эредивизии и уступил «Утрехту» в финале серии
В декабре Слуцкий был назначен главным тренером казанского «Рубина».