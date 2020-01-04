Новичок «Юве» за 35 млн и новый Поль Погба. 10 молодых талантов, которые заявят о себе в 2020 году
Запоминайте имена.
Запоминайте имена.
Позиция: центральный защитник.
Сильные стороны: отбор, сила, скорость.
Один из любимцев Юлиана Нагельсманна. Сидел под Вилли Орбаном, но после его травмы закрепился в основе с другим 20-летним центральным защитником из Франции Дайо Упамекано. За последним уже гоняются
Позиция: центральный полузащитник.
Сильные стороны: креатив, дальний удар.
Ключевой игрок дошедшего до финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт». Паласиос — крутейший
Позиция: нападающий.
Сильные стороны: скорость, финишинг.
Выстреливает Осимхен уже в этом сезоне — 21-летний француз наколотил за «Лилль» 13 голов в 24 матчах. Виктора сравнивают с ушедшим в «Арсенал» Николя Пепе — у него те же скорость, техника, дриблинг и умение завершать атаки. Если продолжит в том же духе, переход в
Позиция: центральный полузащитник.
Сильные стороны: стабильность, техника, сила.
Еще один вундеркинд из «Лилля», к которому уже проявляют интерес серьезные команды. Прототип Сумаре — Поль Погба. Бубакари так же техничен, крепко сложен, умеет тащить мяч на дриблинге и обострять игру разрезающими передачами. Потенциальному покупателю нужно будет выложить минимум 40 млн евро.
Позиция: нападающий.
Сильные стороны: скорость, удар, финишинг.
В 20 лет Мален уже состоявшаяся звезда Эредивизи. Доньелл осенью похоронил «Витесс»
Позиция: правый полузащитник.
Сильные стороны: креатив, удар, пас.
Уже несколько лет за вингером «Валенсии» гоняется «Реал», но сам Торрес не спешит менять команду. Пока он не до конца закрепился в основе (конкурирует с Черышевым), но уже показывает свой талант. Ферран — не классический краек, который носится от кромки до кромки. Он умеет принимать нестандартные решения, обыгрывать с места и любит смещаться с фланга под удар.
Позиция: атакующий полузащитник.
Сильные стороны: скорость, техника.
Израильтянин уже показал себя в Лиге чемпионов, забив «Манчестер Сити», но это только начало. Интересно, что у «Шахтера» возникли трудности после приобретения Соломона — парень должен был 32 месяца отслужить в армии Израиля. Но Манору пошли навстречу и освободили от службы. Теперь 20-летний хав рвет УПЛ и готовится уехать в большую команду. Из «Шахтера» до
Позиция: опорный полузащитник.
Сильные стороны: длинные передачи, стандарты.
О Тонали уже многие знают — парень вызывается в сборную Италии, а в прессе его называют новым Пирло. Сандро и правда похож на маэстро — кажущаяся неспешность движений сочетается с элегантностью. Тонали умеет обыгрывать один в один, в отличие от Пирло обладает неплохой скоростью, ну и конечно же умеет рулить игрой команды из опорной зоны. А его штрафные — это вообще сказка.
Позиция: крайний нападающий.
Сильные стороны: скорость, техника, удар.
Совсем недавно швед с македонскими корнями стал первым приобретением «Ювентуса» в зимнее трансферное окно. «Бьянконери» вывалили за него «Аталанте» аж 35 млн евро (еще 9 могут заплатить в виде бонусов). Самое интересное, что Кулушевски отыграл за команду из Бергамо всего 102 минуты, а раскрылся в аренде в «Парме» (4 гола, 7 ассистов в 17 матчах). Там же он и закончит сезон, но за эффективным вингером наверняка будут следить еще пристальнее.
Позиция: опорный полузащитник.
Сильные стороны: дриблинг, пасы, сила.
Сандеру Берге всего 21, но он уже задержался в Бельгии. Норвежец сосредоточен на отборе, но при этом умеет тащить мяч на дриблинге и активно таранить оборону соперника. За Берге уже устроили охоту, потому его уход из «Генка» — просто дело времени.