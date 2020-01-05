Экс-футболист «Астаны» Максимович заинтересовал клуб АПЛ

По информации источника, 24-летний сербский полузащитник попал в сферу интересов «Вест Хэма». В лондонском клубе уверены, что Максимович усилит центр поля, и могут сделать предложение уже во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».