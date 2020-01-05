Экс-футболист «Астаны» Максимович заинтересовал клуб АПЛ
Бывший футболист «Астаны» Неманья Максимович, ныне выступающий за испанский «Хетафе», может продолжить карьеру в английской
Бывший футболист «Астаны» Неманья Максимович, ныне выступающий за испанский «Хетафе», может продолжить карьеру в английской
По информации источника, 24-летний сербский полузащитник попал в сферу интересов «Вест Хэма». В лондонском клубе уверены, что Максимович усилит центр поля, и могут сделать предложение уже во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».
Максимович выступал за «Астану» с 2015 по 2017 год. Всего за столичный клуб провел 75 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.