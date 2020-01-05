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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Астаны» Максимович заинтересовал клуб АПЛ

Бывший футболист «Астаны» Неманья Максимович, ныне выступающий за испанский «Хетафе», может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщает Daily Mail.

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По информации источника, 24-летний сербский полузащитник попал в сферу интересов «Вест Хэма». В лондонском клубе уверены, что Максимович усилит центр поля, и могут сделать предложение уже во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».

Максимович выступал за «Астану» с 2015 по 2017 год. Всего за столичный клуб провел 75 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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