У «Барселоны» проблемы. Команда Вальверде не смогла обыграть аутсайдера
В последнем матче первого круга «Эспаньол» вырвал у соседей ничью.
В последнем матче первого круга «Эспаньол» вырвал у соседей ничью.
Чемпионат Испании вернулся после недолгих рождественских каникул матчем двух команд, которые представляют один регион. При этом игра «Эспаньола» с «Барселоной» могла бы остаться незамеченной. Пусть клубы, мягко говоря, друг друга недолюбливают, но сейчас разница между ними слишком велика. Сложно говорить о спортивной борьбе, когда команды разделяют 20 очков и 19 позиций. И разве только сами «попугаи» с новым главным тренером Абелардо могли доказать, что не безнадежны.
По первым минутам сложилось ощущение, что не все игроки «Барсы» вернулись с праздников. Вальверде решил не углубляться в эксперименты и выпустил на поле всех сильнейших. Хотя в предматчевых материалах местная пресса призывала его к изменениям.
Абелардо же в первом своем матче перешел на четыре защитника, а его команда сразу же попыталась накрыть соперника высоким прессингом. «Барса» выглядела уныло и чересчур пассивно. Лидеры команды устраивали короткие перепасовки, но все атаки разбивались об агрессивную игру «Эспаньола». При этом сами хозяева также обходились без моментов. В обороне
Такого не ожидал никто. Еще меньше верилось, что «Барса» продолжит играть в скучный футбол до конца тайма. Месси создал единственный опасный момент для команды на 41 минуте. Ударом головой с 10 метров он впервые напомнил о себе. Дальше снова тишина, которая прервалась только после перерыва.
Интересно, что последний раз «Эспаньол» обыгрывал «Барсу» в 2009 году на «Камп Ноу». А дома и вовсе в 2007-м. С таким результатом «Реал» мог стать единоличным лидером чемпионата, «Барселоне» срочно нужно было
Вальверде поменял Ракитича на Видаля, но не это стало ключевой причиной изменений. Гости просто стали играть быстрее. Сразу же появилось больше свободных зон, которыми игроки атаки с удовольствием пользовались. Сначала Альба нашел передачей Суареса, уругваец реализовал свой момент.
А совсем скоро после передачи нападающего «Барсы» забил тот же Видаль.
Комфортный результат был добыт очень быстро. Без участия Месси или Гризманна. Основную работу сделал один человек — Луис Суарес. «Барса» могла забить еще и в целом контролировала ход встречи до того момента, пока вторую желтую карточку не получил Де Йонг.
Игроки «Эспаньола» почувствовали, что могут исправить ситуацию, особенно старался китайский легионер У Лэй. Именно его удар подвел черту под нестабильной игрой «Барселоны».
Лидер чемпионата не смог обыграть аутсайдера. К Вальверде теперь много вопросов.
На 89-й минуте встречи на поле во второй раз после травмы вышел Денис Черышев. Если против «Вальядолида» россиянин получил 30 минут, то против «Эйбара» игрового времени стало меньше.
— Мы очень хорошо провели первые полчаса. У нас были явные возможности забить больше голов, но мы их не использовали. Второй тайм вышел для нас сложнее первого, поскольку соперник рисковал и пытался сравнять счет. «Эйбар» — очень решительная команда, — отметил главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес.
Интересно, что «Эйбар» последний раз уступал на «Месталье» в 2016 году.
Несмотря на убедительную победу и выход на первое место в чемпионате Испании, лучшим игроком матча стал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
— Мы много терпели в первом тайме, Тибо сыграл очень хорошо. Мы здорово проявили себя как команда, сыграв на таком сложном стадионе. Куртуа спас нас трижды в первом тайме, сыграв решающую роль. Тибо — важный игрок в нашей команде, что он и показывает. Не только сейчас, но и на протяжении долгого времени, — отметил главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
Для «Хетафе» все может закончится еще хуже, если будет доказано, что защитник Марк Кукурелья во время игры назвал Эдера Милитао обезьяной.
— Я ни в коем случае не оскорблял и не унижал Милитао. Лишь произнес: «Закрой чертов клюв». Я прошу прощения, если