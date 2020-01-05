У «Барселоны» проблемы. Команда Вальверде не смогла обыграть аутсайдера

Чемпионат Испании вернулся после недолгих рождественских каникул матчем двух команд, которые представляют один регион. При этом игра «Эспаньола» с «Барселоной» могла бы остаться незамеченной. Пусть клубы, мягко говоря, друг друга недолюбливают, но сейчас разница между ними слишком велика. Сложно говорить о спортивной борьбе, когда команды разделяют 20 очков и 19 позиций. И разве только сами «попугаи» с новым главным тренером Абелардо могли доказать, что не безнадежны.

По первым минутам сложилось ощущение, что не все игроки «Барсы» вернулись с праздников. Вальверде решил не углубляться в эксперименты и выпустил на поле всех сильнейших. Хотя в предматчевых материалах местная пресса призывала его к изменениям. Все-таки самый горячий период сезона впереди, возможно, и не было смысла задействовать всех лучших с первого же матча. Главный тренер остался верен своим идеям. Поэтому замена травмированного Тер Стегена на Нето в стартовом составе так и осталась единственной значимой.

Абелардо же в первом своем матче перешел на четыре защитника, а его команда сразу же попыталась накрыть соперника высоким прессингом. «Барса» выглядела уныло и чересчур пассивно. Лидеры команды устраивали короткие перепасовки, но все атаки разбивались об агрессивную игру «Эспаньола». При этом сами хозяева также обходились без моментов. В обороне сине-гранатовые были надежны, нивелируя отсутствие креатива в атаке. Быстро стало понятно, что единственные реальные шансы у аутсайдера чемпионата могли бы возникнуть после розыгрыша «стандартов». «Эспаньол» тут же заработал штрафной, подача и защитник Давид Лопес аккуратно подрезал мяч в ворота соперника.

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Такого не ожидал никто. Еще меньше верилось, что «Барса» продолжит играть в скучный футбол до конца тайма. Месси создал единственный опасный момент для команды на 41 минуте. Ударом головой с 10 метров он впервые напомнил о себе. Дальше снова тишина, которая прервалась только после перерыва.

Интересно, что последний раз «Эспаньол» обыгрывал «Барсу» в 2009 году на «Камп Ноу». А дома и вовсе в 2007-м. С таким результатом «Реал» мог стать единоличным лидером чемпионата, «Барселоне» срочно нужно было что-то делать.

Вальверде поменял Ракитича на Видаля, но не это стало ключевой причиной изменений. Гости просто стали играть быстрее. Сразу же появилось больше свободных зон, которыми игроки атаки с удовольствием пользовались. Сначала Альба нашел передачей Суареса, уругваец реализовал свой момент.

А совсем скоро после передачи нападающего «Барсы» забил тот же Видаль.

Комфортный результат был добыт очень быстро. Без участия Месси или Гризманна. Основную работу сделал один человек — Луис Суарес. «Барса» могла забить еще и в целом контролировала ход встречи до того момента, пока вторую желтую карточку не получил Де Йонг.

Игроки «Эспаньола» почувствовали, что могут исправить ситуацию, особенно старался китайский легионер У Лэй. Именно его удар подвел черту под нестабильной игрой «Барселоны».

Лидер чемпионата не смог обыграть аутсайдера. К Вальверде теперь много вопросов.

Испания 2019/2020 Тур 19, 4.01.2020, 15:00 Валенсия 1 Эйбар 0

На 89-й минуте встречи на поле во второй раз после травмы вышел Денис Черышев. Если против «Вальядолида» россиянин получил 30 минут, то против «Эйбара» игрового времени стало меньше.

— Мы очень хорошо провели первые полчаса. У нас были явные возможности забить больше голов, но мы их не использовали. Второй тайм вышел для нас сложнее первого, поскольку соперник рисковал и пытался сравнять счет. «Эйбар» — очень решительная команда, — отметил главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес.

Интересно, что «Эйбар» последний раз уступал на «Месталье» в 2016 году.

Испания 2019/2020 Тур 19, 4.01.2020, 18:00 Хетафе 0 Реал 3

Несмотря на убедительную победу и выход на первое место в чемпионате Испании, лучшим игроком матча стал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

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— Мы много терпели в первом тайме, Тибо сыграл очень хорошо. Мы здорово проявили себя как команда, сыграв на таком сложном стадионе. Куртуа спас нас трижды в первом тайме, сыграв решающую роль. Тибо — важный игрок в нашей команде, что он и показывает. Не только сейчас, но и на протяжении долгого времени, — отметил главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Для «Хетафе» все может закончится еще хуже, если будет доказано, что защитник Марк Кукурелья во время игры назвал Эдера Милитао обезьяной.

— Я ни в коем случае не оскорблял и не унижал Милитао. Лишь произнес: «Закрой чертов клюв». Я прошу прощения, если кого-либо это задело. Это все, что я намерен сказать по поводу этого происшествия, — написал Кукурелья в Twitter.