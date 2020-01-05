Марин Томасов установил новый рекорд «Астаны»
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов, несмотря на пропущенные
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов, несмотря на пропущенные
На счету хорвата 26 голов. Тем самым Томасов установил новый рекорд «Астаны» по количеству забитых мячей за сезон, отличившись 19 голами в
До 2019 года рекорд принадлежал Джуниору Кабананге, который в сезоне-2017 забил 23 мяча. Также в пятерку по результативности за один год входят Патрик Твумаси (22 мяча в 2017 году), Фокси Кетевоама (20 голов в 2014) и сам Томасов, который в прошлом сезоне забил 19 голов.