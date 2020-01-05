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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

Марин Томасов установил новый рекорд «Астаны»

Полузащитник «Астаны» Марин Томасов, несмотря на пропущенные из-за травмы матчи, стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне-2019 года.

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На счету хорвата 26 голов. Тем самым Томасов установил новый рекорд «Астаны» по количеству забитых мячей за сезон, отличившись 19 голами в премьер-лиге, и еще семью — в Лиге Европы.

До 2019 года рекорд принадлежал Джуниору Кабананге, который в сезоне-2017 забил 23 мяча. Также в пятерку по результативности за один год входят Патрик Твумаси (22 мяча в 2017 году), Фокси Кетевоама (20 голов в 2014) и сам Томасов, который в прошлом сезоне забил 19 голов.

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