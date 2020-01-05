Клуб КПЛ расстался с четвертым легионером

Между тем «Тараз» сохранил прописку в КПЛ благодаря победе над «Акжайыком» в переходных играх.

Суботич родился в Белграде. В юношестве играл за «Раднички», «Земун», «Телеоптик» и «Рад».

На взрослом уровне выступает с 2011 года. В его карьере были такие команды, как сербские «Будучност», «Бежания», «Войводина», словацкий «Середь».