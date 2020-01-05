Клуб КПЛ расстался с четвертым легионером
27-летний хавбек находился в расположении южан с января прошлого года и стал рекордсменом по количеству проведенных игр в чемпионате — в 32 матчах отметился шестью ассистами.
27-летний хавбек находился в расположении южан с января прошлого года и стал рекордсменом по количеству проведенных игр в чемпионате — в 32 матчах отметился шестью ассистами.
Между тем «Тараз» сохранил прописку в КПЛ благодаря победе над «Акжайыком» в переходных играх.
Суботич родился в Белграде. В юношестве играл за «Раднички», «Земун», «Телеоптик» и «Рад».
На взрослом уровне выступает с 2011 года. В его карьере были такие команды, как сербские «Будучност», «Бежания», «Войводина», словацкий «Середь».
Ранее из «Тараза» ушли сербский защитник Александр Симчевич (вернулся в «Актобе»), грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе (подписал контракт с «Кайсаром»), бразильский форвард Рибейро Дантас Эливелто, а также казахстанцы Самат Отарбаев, Самат Сарсенов (окончание аренды, «Кайрат») и Тимурбек Закиров (окончание аренды, «Кызыл-Жар СК»). В то же время таразцы не подписали пока ни одного новичка.