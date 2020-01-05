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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны детали контракта одного из лучших легионеров КПЛ с «Ордабасы»

Бразильский легионер Жоао Пауло останется в «Ордабасы», финишировавшем на третьем месте в сезоне 2019 года и завоевавшем право выступить в квалификации Лиги Европы-2020/21, передает корреспондент Vesti.kz.

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Прошедший сезон 32-летний хавбек отыграл на правах аренды за бронзового призера КПЛ, в составе которого стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей и отдав шесть результативных передач. Среди бомбардиров премьер-лиги занял пятое место после Адеринсолы Эсеолы (19 голов), Марина Томасова (19), Мартона Эппеля (16) и Абата Аймбетова (16).

В межсезонье полузащитник имел разные варианты продолжения карьеры, но, судя по всему, решил не менять клуб. Согласно данным Transfermarkt, новое соглашение игрока рассчитано до конца 2021 года, тогда как южанам он достался бесплатно. Хотя ранее болгарские СМИ сообщали, что «Ордабасы» выкупил на него права у болгарского «Лудогорца».

Текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 1,8 миллиона евро. До перехода в «Ордабасы» она составляла 1,2 миллиона.

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