СМИ: фанаты шведского клуба «Мальмё» повалили статую футболиста Ибрагимовича

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Злоумышленники отпилили у бронзового Златана ноги, и скульптура упала на ограждающий ее забор. На голову статуи одета черная майка с надписью «Швеция» желтого цвета.

В конце ноября 38-летний Ибрагимович приобрел четверть акций стокгольмского клуба «Хаммарбю», который является главным соперником «Мальмё». Ибрагимович родился в Мальмё, он является воспитанником одноименного клуба, выступал за взрослую команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в голландский «Аякс».

Акт вандализма в отношении статуи происходит не в первый раз. После инцидентов вокруг скульптуры установили высокую ограду, там дежурил охранник, который недешево обошелся муниципалитету. Квартира Ибрагимовича в центре Стокгольма также подвергалась нападению вандалов.

На протяжении карьеры опальный футболист выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Ювентус», «Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), Кубки и Суперкубки этих стран, в составе английского «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007−2016). В составе сборной Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.