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16:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с местом для первого сбора

Футбольный клуб «Астана» определился с местом для проведения первого в 2020 году учебно-тренировочного сбора.

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Подготовку к новому сезону столичный клуб начнет в Португалии. Команда соберется в Пиренеях 15 января и пробудет там до 10 февраля.

В завершение сбора «Астана» примет участие в международном турнире «Атлантик Кап». На групповом этапе турнира соперниками астанчан станут датские «Копенгаген» и «Брондбю».

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