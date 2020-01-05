«Астана» определилась с местом для первого сбора
Футбольный клуб «Астана» определился с местом для проведения первого в 2020 году
Футбольный клуб «Астана» определился с местом для проведения первого в 2020 году
Подготовку к новому сезону столичный клуб начнет в Португалии. Команда соберется в Пиренеях 15 января и пробудет там до 10 февраля.
В завершение сбора «Астана» примет участие в международном турнире «Атлантик Кап». На групповом этапе турнира соперниками астанчан станут датские «Копенгаген» и «Брондбю».