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16:43 (мск), источник: Vesti.kz

Бронзовый призер КПЛ расстался со своим лучшим распасовщиком

«Ордабасы» покинул боснийский полузащитник Мирзад Механович, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

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Шымкентским клубом он был арендован 30 июня 2018 года у чешского «Злина», с которым у него действует контракт до конца 2020 года. Годовое арендное соглашение стоило южанам 400 тысяч евро. До конца дебютного сезона в КПЛ провел 13 игр и забил один гол.

В первой половине сезона-2019 отыграл 11 встреч без голов, и клуб решил не продлевать аренду. Однако Механович резко улучшил игру, вследствие чего «Ордабасы» продолжил сотрудничество с игроком, который забил три мяча и отдал девять результативных передач в 27 играх чемпионата, тем самым став лучшим ассистентом своего клуба.

В карьере 27-летнего хавбека также были чешские «Яблонец», «Варнсдорф», «Колин», «Млада-Болеслав», а также словацкий «Шпорт».

В зимнее межсезонье «Ордабасы» вместе с Механовичем отпустил шестерых игроков с общей трансферной стоимостью 6,2 миллиона евро. Это Марат Быстров («Астана», окончание аренды), Кирилл Ковальчук, Май Махлангу («Лудогорец», окончание аренды), Сергей Малый («Астана», окончание аренды), Алексей Щеткин («Астана», окончание аренды).

При этом шымкентцы договорились с болгарским «Лудогорцем» о переходе на правах свободного агента Жоао Пауло, который прошедший сезон отыграл за южан на правах аренды. Новый контракт с бразильцем рассчитан до конца 2021 года. Также в состав «Ордабасы» вернулся Мухит Жаксылык, проведший минувший год в аренде в «Алтае».

Отметим, что сезон 2019 года «Ордабасы» завершил на третьем месте в КПЛ, завоевав право выступать в квалификации Лиги Европы-2020/21.

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