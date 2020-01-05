СМИ: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по покупке двух футболистов «Вулверхэмптона»

Источник: AFP 2019

По информации издания, представители «Манчестер Юнайтед» уже отправили в «Вулверхэмптон» запрос о начале переговоров по трансферам нападающего и полузащитника.

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Хименес в нынешнем сезоне сыграл за «Вулверхэмптон» 32 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал девять голевых передач. На его счету 82 игры за сборную Мексики, в которых он 23 раза поразил ворота соперников и отдал 12 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость 28-летнего нападающего составляет €42 млн.

Невеш 31 раз выходил на поле в составе «Вулверхэмптона» в нынешнем сезоне. На его счету три забитых мяча и две голевые передачи. За сборную Португалии он сыграл 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. По данным Transfermarkt, стоимость 22-летнего полузащитника составляет €50 млн.

«Вулверхэмптон» находится на седьмом месте в Английской премьер-лиге, набрав после 21 матча 30 очков. «Манчестер Юнайтед» расположился на пятой позиции — 31 очко.