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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» выиграл девятый матч подряд в чемпионате Италии

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболисты римского «Лацио» одержали девятую победу подряд в рамках чемпионата Италии, обыграв на выезде «Брешию» в матче 18-го тура серии А.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Брешии в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл на 18-й минуте Марио Балотелли, но затем форвард римлян Чиро Иммобиле оформил дубль (42 — с пенальти, 90). Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Андреа Чистаны на 40-й минуте.

Беспроигрышная серия «Лацио» в чемпионате Италии длится уже 12 матчей. Римляне набрали 39 очков и идут на третьем месте в таблице серии А, отставая от делящих лидерство «Интера» и «Ювентуса» на три балла. «Брешия» (14 очков) занимает 18-ю строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иммобиле забил 19 голов в 17 проведенных матчах чемпионата страны в нынешнем сезоне и возглавляет бомбардирскую гонку, опережая ближайшего преследователя Ромелу Лукаку на 7 мячей.

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Брешиа
1:2
Первый тайм: 1:1
Лацио
Футбол, Италия, Тур 185.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Mario Rigamonti
Главные тренеры
Эудженио КориниСимоне Индзаги
Голы
Марио Балотелли(Стефано Сабелли)18′
Чиро Иммобиле42′
Чиро Иммобиле(Фелипе Кайседо)90+1′
Составы команд
1Ессе Йоронен
1Томас Стракоша
2Стефано Сабелли
3Луис Фелипе
3Алеш Матею
33Франческо Ачерби
14Джон Чансельор
86′
21Сергей Милинкович-Савич
15Андреа Чистана
35′39′
29Мануэль Лаццари
25Димитри Бизоли
57′
11Карлос Хоакин Корреа
28Соуза Орестес Калдейра Ромулу
17Чиро Иммобиле
45Марио Балотелли
47′
20Фелипе Кайседо
4Сандро Тонали
43′81′
26Штефан Раду
56′59′
29Алессандро Семприни
32Данило Катальди
72′
7Николас Шпалек
45′
16Марко Пароло
57′59′
24Маттиа Вивиани
22Хони
65′
11Эрнесто Торрегросса
42′
19Сенад Лулич
77′
19Массимилиано Мангравити
28Андре Андерсон
Статистика
6Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)19
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
11Фолы23
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Манганьелло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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