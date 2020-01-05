«Лацио» выиграл девятый матч подряд в чемпионате Италии
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболисты римского «Лацио» одержали девятую победу подряд в рамках чемпионата Италии, обыграв на выезде «Брешию» в матче 18-го тура серии А.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболисты римского «Лацио» одержали девятую победу подряд в рамках чемпионата Италии, обыграв на выезде «Брешию» в матче 18-го тура серии А.
Встреча, прошедшая в Брешии в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл на 18-й минуте Марио Балотелли, но затем форвард римлян Чиро Иммобиле оформил дубль (42 — с пенальти, 90). Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Андреа Чистаны на 40-й минуте.
Беспроигрышная серия «Лацио» в чемпионате Италии длится уже 12 матчей. Римляне набрали 39 очков и идут на третьем месте в таблице серии А, отставая от делящих лидерство «Интера» и «Ювентуса» на три балла. «Брешия» (14 очков) занимает 18-ю строчку.
Иммобиле забил 19 голов в 17 проведенных матчах чемпионата страны в нынешнем сезоне и возглавляет бомбардирскую гонку, опережая ближайшего преследователя Ромелу Лукаку на 7 мячей.
|Эудженио Корини
|Симоне Индзаги
|Марио Балотелли(Стефано Сабелли)
|18′
|Чиро Иммобиле
|42′
|Чиро Иммобиле(Фелипе Кайседо)
|90+1′
|1
|Ессе Йоронен
|1
|Томас Стракоша
|2
|Стефано Сабелли
|3
|Луис Фелипе
|3
|Алеш Матею
|33
|Франческо Ачерби
|14
|Джон Чансельор
86′
|21
|Сергей Милинкович-Савич
|15
|Андреа Чистана
35′39′
|29
|Мануэль Лаццари
|25
|Димитри Бизоли
57′
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|28
|Соуза Орестес Калдейра Ромулу
|17
|Чиро Иммобиле
|45
|Марио Балотелли
47′
|20
|Фелипе Кайседо
|4
|Сандро Тонали
43′81′
|26
|Штефан Раду
56′59′
|29
|Алессандро Семприни
|32
|Данило Катальди
72′
|7
|Николас Шпалек
45′
|16
|Марко Пароло
57′59′
|24
|Маттиа Вивиани
|22
|Хони
65′
|11
|Эрнесто Торрегросса
42′
|19
|Сенад Лулич
77′
|19
|Массимилиано Мангравити
|28
|Андре Андерсон
|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|19
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Манганьелло(Италия)