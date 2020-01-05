«Лацио» выиграл девятый матч подряд в чемпионате Италии

Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Брешии в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл на 18-й минуте Марио Балотелли, но затем форвард римлян Чиро Иммобиле оформил дубль (42 — с пенальти, 90). Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Андреа Чистаны на 40-й минуте.

Беспроигрышная серия «Лацио» в чемпионате Италии длится уже 12 матчей. Римляне набрали 39 очков и идут на третьем месте в таблице серии А, отставая от делящих лидерство «Интера» и «Ювентуса» на три балла. «Брешия» (14 очков) занимает 18-ю строчку.

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