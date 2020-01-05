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5 января, источник: Чемпионат.com

«Челси» вышел в 1/16 Кубка Англии, «Тоттенхэм» не смог обыграть «Мидслбро»

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Ноттингем Форест». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

Подопечные Фрэнка Лэмпарда обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча уже в первом тайме — сначала на 6-й минуте отличился Каллум Хадсон-Одои, а затем счёт удвоил хавбек Росс Баркли. Больше голов в матче зрители не увидели.

В параллельном матче 1/32 финала «Мидлсбро» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Команды не сумели выявить победителя, обменявшись голами. Исход противостояния решится в переигровке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии:

  • «Куинз Парк Рейнджерс» — «Суонси Сити» — 5:1
  • «Чарльтон Атлетик» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:1
  • «Бристоль Роверс» — «Ковентри Сити» — 2:2
  • «Кру Александра» — «Барнсли» — 1:3
  • «Кристал Пэлас» — «Дерби Каунти» — 0:1
  • «Бёртон Альбион» — «Нортгемптон Таун» — 2:4
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Филд» — 2:1.
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