2020-й — год «Ливерпуля». Клопп может выиграть все

Фавориты Лиги чемпионов

В 2010-е фаворитами Лиги чемпионов чаще всего считались «Барселона», «Реал» и «Бавария», но последние сезоны все изменили. Английская премьер-лига пережила смутное время и начала конвертировать финансовую подпитку в еврокубковые финалы. В 2020-й мы входим с четким пониманием: английские клубы — фавориты Лиги чемпионов и Лиги Европы. Даже по котировкам букмекеров это заметно: они считают главными претендентами на победу в старшем еврокубке «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а в младшем — «МЮ» и «Арсенал».

Предсказать триумф конкретной команды в турнире навылет невозможно. Но у «Ливерпуля» есть весомые преимущества над конкурентами. Во-первых, сила состава. Конечно, это банальная причина, однако очень важная: у красных в каждой линии по несколько мастеров. Баланс и мощь — симбиоз, который делает «Ливерпуль» топ-клубом. Во-вторых, выносливость. После недавней победы над «Шеффилд Юнайтед» Клопп выдал гневную эмоциональную речь на тему плотного графика, из-за которого команде пришлось пожертвовать Кубком лиги — в декабре основа играла в Катаре на клубном чемпионате мира и не могла быть в двух местах одновременно. Однако результаты доказывают, что «Ливерпуль» способен выдерживать даже чудовищный темп.

В-третьих, опыт. При немецком тренере «Ливерпуль» выходил в еврокубковый финал во всех сезонах — другими словами, красные не проигрывали матчи двухраундового противостояния плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Клопп знает, как распределять силы на парные встречи. Ну и удача его, конечно, любит.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бесценный опыт

Сейчас уже мало кто помнит, но два года назад над Клоппом посмеивались. Статистика Opta из февраля 2018-го: «Клопп выиграл 50 из 95 матчей. Такое же число побед было у Брендана Роджерса в 95 играх во главе «Ливерпуля».

При этом у британского тренера состав едва ли превосходил тот, что уже к началу 2018-го был в распоряжении Клоппа — Джеррард и Суарес против Коутинью, Салаха, Мане и Роберту Фирмину. Вопросы зрели сами собой, но ответить на них могло только время.

Клоппа сложно назвать везунчиком даже с учетом победы над «Барселоной» прошлой весной. До решающего матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» он проиграл семь финалов подряд, а в минувшем сезоне столкнулся с непотопляемым «Манчестер Сити». «Ливерпуль» играл по-чемпионски и набрал невероятно большое число очков для второго места. Это — огромное разочарование и неудача.

Но Клопп — сильный тренер и человек, потому что извлекает уроки из поражений, а не дает им себя сломить. «Ливерпуль» прошлого сезона мощнее «Ливерпуля» позапрошлого сезона, а сейчас команда у Клоппа еще зубастее, ведь у нее есть опыт беспрецедентной по накалу золотой гонки. Поэтому лидерство красных абсолютно закономерно. Даже с таким громадным отрывом от второго места — 13 очков и игра в запасе.

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Станут ли непобедимыми?

«Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате Англии уже больше года. 3 января исполнилось 365 дней последнему поражению красных — в гостях у «Манчестер Сити». «Ливерпуль» за это время выиграл 32 матча из 37, набрал 101 очко из 111 возможных. До повторения одного из величайших рекордов в спортивной истории Англии осталось не проиграть 12 матчей. Тогда у красных будет 49 игр без поражений — столько же, сколько у непобедимого «Арсенала» в середине нулевых.

«Ливерпуль» выглядит настолько страшно, что сезон с нулем поражений не кажется чем-то невозможным. «Арсенал» в сезоне-2003/04 сыграл вничью 12 раз, то есть почти треть матчей чемпионата лондонцы оставили без побед. В паре матчей «Арсеналу» тогда повезло — например, на «Олд Траффорд», когда ван Нистелрой не реализовал пенальти на последних минутах. «Ливерпуль» же играет с запасом даже в тех играх, когда побеждает 1:0.