2020-й — год «Ливерпуля». Клопп может выиграть все
Возможно, мы следим за становлением великой команды.
Возможно, мы следим за становлением великой команды.
В 2010-е фаворитами Лиги чемпионов чаще всего считались «Барселона», «Реал» и «Бавария», но последние сезоны все изменили. Английская
Предсказать триумф конкретной команды в турнире навылет невозможно. Но у «Ливерпуля» есть весомые преимущества над конкурентами.
Сейчас уже мало кто помнит, но два года назад над Клоппом посмеивались. Статистика Opta из февраля 2018-го: «Клопп выиграл 50 из 95 матчей. Такое же число побед было у Брендана Роджерса в 95 играх во главе «Ливерпуля».
При этом у британского тренера состав едва ли превосходил тот, что уже к началу 2018-го был в распоряжении Клоппа — Джеррард и Суарес против Коутинью, Салаха, Мане и Роберту Фирмину. Вопросы зрели сами собой, но ответить на них могло только время.
Клоппа сложно назвать везунчиком даже с учетом победы над «Барселоной» прошлой весной. До решающего матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» он проиграл семь финалов подряд, а в минувшем сезоне столкнулся с непотопляемым «Манчестер Сити». «Ливерпуль» играл
Но Клопп — сильный тренер и человек, потому что извлекает уроки из поражений, а не дает им себя сломить. «Ливерпуль» прошлого сезона мощнее «Ливерпуля» позапрошлого сезона, а сейчас команда у Клоппа еще зубастее, ведь у нее есть опыт беспрецедентной по накалу золотой гонки. Поэтому лидерство красных абсолютно закономерно. Даже с таким громадным отрывом от второго места — 13 очков и игра в запасе.
«Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате Англии уже больше года. 3 января исполнилось 365 дней последнему поражению красных — в гостях у «Манчестер Сити». «Ливерпуль» за это время выиграл 32 матча из 37, набрал 101 очко из 111 возможных. До повторения одного из величайших рекордов в спортивной истории Англии осталось не проиграть 12 матчей. Тогда у красных будет 49 игр без поражений — столько же, сколько у непобедимого «Арсенала» в середине нулевых.
«Ливерпуль» выглядит настолько страшно, что сезон с нулем поражений не кажется
В чемпионате Англии для первого за 30 лет триумфа «Ливерпулю» осталось просто не растерять свое. И это испытание красные тоже проходили, ведь в 2019-й вступали с семиочковым отрывом от «Манчестер Сити». Так что же может помешать «Ливерпулю»?