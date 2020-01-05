«Ливерпуль» победил дома «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии
ТАСС, 5 января. «Ливерпуль» со счетом 1:0 победил на своем поле «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».
ТАСС, 5 января. «Ливерпуль» со счетом 1:0 победил на своем поле «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».
Единственный гол на 71-й минуте забил 18-летний полузащитник Кёртис Джонс.
«Эвертон» не может победить в ливерпульском дерби с 2010 года, предыдущая гостевая победа клуба датирована 27 сентября 1999 года (1:0). «Эвертон» под руководством итальянца Карло Анчелотти, назначенным на пост главного тренера 21 декабря прошлого года, одержал две победы и потерпел два поражения во всех турнирах.
Перешедший зимой из австрийского «Зальцбурга» полузащитник Такуми Минамино провел дебютную встречу за «Ливерпуль», став первым японцем, сыгравшим в составе клуба. Также за лидера чемпионата Англии дебютировал 19-летний защитник Яссер Ларуси, заменивший на девятой минуте травмированного Джеймса Милнера. 16-летний Харви Эллиотт, являющийся самым молодым дебютантом английского первенства, провел за «Ливерпуль» пятую встречу.
Все матчи третьего раунда официально начинаются на одну минуту позже в связи с акцией в поддержку обеспокоенности психическим здоровьем.