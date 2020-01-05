«Ливерпуль» победил дома «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии

Все самое важное из мира спорта в уходящем году

«Эвертон» не может победить в ливерпульском дерби с 2010 года, предыдущая гостевая победа клуба датирована 27 сентября 1999 года (1:0). «Эвертон» под руководством итальянца Карло Анчелотти, назначенным на пост главного тренера 21 декабря прошлого года, одержал две победы и потерпел два поражения во всех турнирах.