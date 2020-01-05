Бывший футболист «Челси» признался, что чуть не убил Абрамовича
Легенда «Челси» и бывший футболист сборной Шотландии Пэт Невин признался, что несколько лет назад чуть не убил Романа Абрамовича — российского владельца лондонского клуба.
Легенда «Челси» и бывший футболист сборной Шотландии Пэт Невин признался, что несколько лет назад чуть не убил Романа Абрамовича — российского владельца лондонского клуба.
«Года три назад я был в отпуске на Арране (остров на западе Шотландии), ехал на север. Каждый раз, когда вы бываете там в отпуске, то объезжаете весь остров. В один момент я выехал
Напомним, Абрамович приобрел «Челси» в июле 2003 года за 140 миллионов фунтов стерлингов. На сегодняшний день стоимость лондонского клуба оценивается в более чем 2 миллиарда фунтов.
Полузащитник Невин выступал за «Челси» с 1983 по 1988 год, проведя за клуб 193 матча, в которых забил 36 голов. Дважды признавался игроком года в «Челси» (сезон-1983/84 и 1986/87).