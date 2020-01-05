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5 января, источник: Sport24

Бывший футболист «Челси» признался, что чуть не убил Абрамовича

Легенда «Челси» и бывший футболист сборной Шотландии Пэт Невин признался, что несколько лет назад чуть не убил Романа Абрамовича — российского владельца лондонского клуба.

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«Года три назад я был в отпуске на Арране (остров на западе Шотландии), ехал на север. Каждый раз, когда вы бываете там в отпуске, то объезжаете весь остров. В один момент я выехал из-за угла и чуть было не сбил человека на велосипеде. В последний момент ушел от столкновения, я мог убить того парня. Это был Роман Абрамович. Вот это была бы история, если бы я убил Абрамовича. Не хватило чуть-чуть. Его яхта была у побережья, а сам он катался на велосипеде. Он до сих пор не знает, что это был я», — сказал Невин в эфире BBC Radio Scotland.

Напомним, Абрамович приобрел «Челси» в июле 2003 года за 140 миллионов фунтов стерлингов. На сегодняшний день стоимость лондонского клуба оценивается в более чем 2 миллиарда фунтов.

Полузащитник Невин выступал за «Челси» с 1983 по 1988 год, проведя за клуб 193 матча, в которых забил 36 голов. Дважды признавался игроком года в «Челси» (сезон-1983/84 и 1986/87).

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