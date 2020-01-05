Бывший футболист «Челси» признался, что чуть не убил Абрамовича

«Года три назад я был в отпуске на Арране (остров на западе Шотландии), ехал на север. Каждый раз, когда вы бываете там в отпуске, то объезжаете весь остров. В один момент я выехал из-за угла и чуть было не сбил человека на велосипеде. В последний момент ушел от столкновения, я мог убить того парня. Это был Роман Абрамович. Вот это была бы история, если бы я убил Абрамовича. Не хватило чуть-чуть. Его яхта была у побережья, а сам он катался на велосипеде. Он до сих пор не знает, что это был я», — сказал Невин в эфире BBC Radio Scotland.