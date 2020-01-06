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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» готов заплатить за Вернера € 80 млн

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает El Desmarque.

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Согласно информации источника, следующим летом «сливочные» будут готовы предложить за 23-летнего нападающего «быков» € 80 млн. Достаточно высокая стоимость немца обусловлена тем, что только прошлым летом он подписал новый контракт со своим клубом.

В текущем сезоне Вернер принял участие в 25 матчах в составе «РБ Лейпциг». На счету нападающего 23 результативных удара и 10 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

«РБ Лейпциг» завершил первый круг чемпионата Германии на 1-м месте, набрав в 17 матчах 37 очков. «Реал» в испанской Примере занимает 2-е место, уступая «Барселоне» лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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