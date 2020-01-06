Футболист сборной Казахстана с опытом игры в Лиге чемпионов покинул «Астану»

30-летний хавбек покинул клуб в связи с завершением трудового договора.

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Ранее по этой же причине «Астана» рассталась с нападающим сборной Казахстана Романом Муртазаевым.

Мужиков пополнил «Астану» в 2014 году.

За это время игрок провел за астанчан 189 матчей, в которых отметился 19 голами и 31 результативной передачей.