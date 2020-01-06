Футболист сборной Казахстана с опытом игры в Лиге чемпионов покинул «Астану»
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Серикжан Мужиков покинул «Астану», сообщает официальный сайт столичного клуба.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Серикжан Мужиков покинул «Астану», сообщает официальный сайт столичного клуба.
30-летний хавбек покинул клуб в связи с завершением трудового договора.
Ранее по этой же причине «Астана» рассталась с нападающим сборной Казахстана Романом Муртазаевым.
Мужиков пополнил «Астану» в 2014 году.
За это время игрок провел за астанчан 189 матчей, в которых отметился 19 голами и 31 результативной передачей.
В составе «Астаны» Мужиков стал шестикратным чемпионом Казахстана, сыграв на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.