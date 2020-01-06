«Астана» представила нового спортивного директора
Гани Кайназаров — новый спортивный директор «Астаны», сообщает официальный сайт столичного клуба.
Гани Кайназаров — новый спортивный директор «Астаны», сообщает официальный сайт столичного клуба.
В разное время он защищал цвета джамбульского «Химика», алматинского «Кайрата», «Тараза» и сборной Казахстана.
По завершении карьеры футболиста работал на управленческих должностях в ФК «Тараз», а также Федерации футбола Казахстана, где долгое время возглавлял Департамент сборных команд.
Занимавший ранее должность спортивного директора Нуркен Мазбаев остается работать в структуре клуба.