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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» представила нового спортивного директора

Гани Кайназаров — новый спортивный директор «Астаны», сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Источник: Reuters

В разное время он защищал цвета джамбульского «Химика», алматинского «Кайрата», «Тараза» и сборной Казахстана.

По завершении карьеры футболиста работал на управленческих должностях в ФК «Тараз», а также Федерации футбола Казахстана, где долгое время возглавлял Департамент сборных команд.

Занимавший ранее должность спортивного директора Нуркен Мазбаев остается работать в структуре клуба.

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