Дебютант КПЛ продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

29-летний игрок выступает за петропавловский клуб с лета 2018 года.

Но самый удачный сезон он выдал в 2019, когда в 26 играх забил 13 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. При этом занял второе место среди лучших снайперов первой лиги Казахстана, уступив форварду «Каспия» Айдосу Татыбаеву, у которого 19 голов.

Также по итогам сезона-2019 атакующий хавбек попал в символическую сборную первой лиги.

Во взрослом футболе Драченко дебютировал в 2007 году в донецком «Шахтере-3». Также на родине играл за донецкий «Олимпик» и кропивницкую «Звезду».

Текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро.