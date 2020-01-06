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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

«Кызыл-Жар СК» пролонгировал трудовое соглашение до конца 2020 года с украинским полузащитником Максимом Драченко, передает корреспондент Vesti.kz.

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29-летний игрок выступает за петропавловский клуб с лета 2018 года.

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Но самый удачный сезон он выдал в 2019, когда в 26 играх забил 13 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. При этом занял второе место среди лучших снайперов первой лиги Казахстана, уступив форварду «Каспия» Айдосу Татыбаеву, у которого 19 голов.

Также по итогам сезона-2019 атакующий хавбек попал в символическую сборную первой лиги.

Во взрослом футболе Драченко дебютировал в 2007 году в донецком «Шахтере-3». Также на родине играл за донецкий «Олимпик» и кропивницкую «Звезду».

Текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро.

Отметим, «Кызыл-Жар СК» завершил сезон 2019 года на первом месте и напрямую вышел в премьер-лигу.

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