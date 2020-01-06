Чистка рядов у лидеров и серьезное усиление конкурентов. Обзор зимних трансферов в КПЛ

«Астана» расширила свой состав за счет вернувшихся из аренды футболистов. При этом ее расположение покинул очередной сборник — Серикжан Мужиков, а вслед за ним экс-вратарь казахстанской сборной Александр Мокин. Ранее столичный клуб расстался с другим игроком национальной команды Романом Муртазаевым. Также был отпущен восвояси бразильский полузащитник Ричард Алмейда, отыгравший прошлый год за агдамский «Карабах» на правах аренды. Определенно, эти игроки без работы не останутся, так как у них есть квалификация. Например, тем же Мужиковым серьезно заинтересовался «Тобол», который с недавнего времени возглавляет бывший тренер «Астаны» Григорий Бабаян. Скоро по нему все должно проясниться.

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У «Кайрата» тоже одни возвращенцы из аренды. Между тем алматинцы ожидаемо избавились от южнокорейского легионера Чжон Ву Хана, оказавшегося слабее местных футболистов и проведшего в чемпионате всего пять игр. Ранее серебряный призер отказался от Георгия Жукова, Елдоса Ахметова, Исламбека Куата, Мартона Эппеля, Сергея Политевича, Магомеда Парагульгова, Бауыржана Исламхана. Если первые трое трудоустроились в «Висле», «Кайсаре» и «Оренбурге» соответственно, то остальные находятся в поиске новых команд. Кроме того, Исламхан поддерживает форму в «Кайрате», пока его представители ведут переговоры с потенциальными работодателями. В то же время в стан южан отправляют разных игроков — Юрия Медведева из словацкого «Слована» и Камо Оганесяна, отыгравшего последние два сезона в «Жетысу», но официально никто из новичков не был подписан.

Тем временем серьезно усилились «Тобол» и «Кайсар».

Костанайцы переманили в свой состав вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого из карагандинского «Шахтера», а также защитника национальной команды Темирлана Ерланова из «Ордабасы». До них были подписаны Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Александр Марочкин («Кайсар»), Асланбек Какимов («Актобе»). Еще у «Иртыша» был арендован до конца года Сагадат Турсынбай. Будут, конечно, еще приобретения, тем более к убывшим игрокам добавился полузащитник сборной Литвы Артурас Жулпа.

Кызылординцы же усилили оборону экс-защитником «Кайрата» Елдосом Ахметовым и Алексеем Шумских из российской «Томи». Ранее в команду Стойчо Младенова пришли Элгуджа Лобжанидзе («Тараз»), Багдат Каиров («Актобе»), Куаныш Калмуратов («Атырау»).

«Тараз» потерял за зиму седьмого игрока, коим стал сербский полузащитник Неманья Суботич. На замену ушедшим по-прежнему никто не прибыл, не считая Думана Турсынбая, проведшего минувший сезон в аренде в «Алтае».

«Каспий» не стал продлевать контракт с Русланом Сахалбаевым, которому, судя по всему, придется искать работу в первой лиге, так как уровень премьер-лиги не потянет.

Другой дебютант КПЛ «Кызыл-Жар СК» пролонгировал соглашение до конца года с украинским полузащитником Максимом Драченко. В целом петропавловцы, как и актаусцы, пока скромно ведут себя на трансферном рынке.