«Астана» объявила об уходе третьего футболиста за день
Нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко покинул «Астану», сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко покинул «Астану», сообщает официальный сайт клуба.
28-летний форвард дважды приходил в «Астану».
Впервые в футболке столичного клуба он сыграл в 2010 году, а затем вернулся в состав астанчан уже в сезоне-2019.
За этот период Хижниченко сыграл 30 матчей в форме столичного клуба, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.
Ранее 6 января «Астана» объявила об уходе полузащитника Серикжана Мужикова и голкипера Александра Мокина.