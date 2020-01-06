Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Парма
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Интер
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
13:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила об уходе третьего футболиста за день

Нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко покинул «Астану», сообщает официальный сайт клуба.

Наверх

28-летний форвард дважды приходил в «Астану».

Читайте также
«Астана» рассталась со вторым футболистом за день

Впервые в футболке столичного клуба он сыграл в 2010 году, а затем вернулся в состав астанчан уже в сезоне-2019.

За этот период Хижниченко сыграл 30 матчей в форме столичного клуба, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.

Ранее 6 января «Астана» объявила об уходе полузащитника Серикжана Мужикова и голкипера Александра Мокина.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Хоккейный клуб из чемпионата Казахстана спасли из снежного плена
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал МЧМ
Хоккеист РФ рассказал об аде на последних минутах финала МЧМ
«Реал» готов заплатить за нападающего € 80 млн
СМИ: Капитан «Зенита» не будет продлевать контракт с клубом
Канадские болельщики пошутили над российскими хоккеистами
Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»
Описана обстановка после драки Хабиба с командой Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь