Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Парма
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Интер
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
13:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» расстался с третьим бомбардиром КПЛ-2019 и еще пятью игроками

Нападающий Мартон Эппель покинул «Кайрат», сообщает официальный сайт алматинского клуба.

Наверх

В минувшем сезоне КПЛ Эппель стал третьим в списке бомбардиров, забил 16 голов в 28 матчах.

Читайте также
Чистка рядов у лидеров и серьезное усиление конкурентов. Обзор зимних трансферов в КПЛ

Всего за полтора года в «Кайрате» венгерский форвард провел 50 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Эппель может продолжить карьеру в польской «Висле».

Также «Кайрат» подтвердил уход белорусского защитника Сергея Политевича и южнокорейского полузащитника Хана Чжон Ву.

Кроме них по окончании сезона «Кайрат» покинули полузащитник Исламбек Куат, который уже перешел в «Оренбург», хавбек Георгий Жуков, ставший игроком «Вислы», и защитник Елдос Ахметов, перебравшийся в «Кайсар» .

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Хоккейный клуб из чемпионата Казахстана спасли из снежного плена
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал МЧМ
Хоккеист РФ рассказал об аде на последних минутах финала МЧМ
«Реал» готов заплатить за нападающего € 80 млн
СМИ: Капитан «Зенита» не будет продлевать контракт с клубом
Канадские болельщики пошутили над российскими хоккеистами
Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»
Описана обстановка после драки Хабиба с командой Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь