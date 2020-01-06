«Кайрат» расстался с третьим бомбардиром КПЛ-2019 и еще пятью игроками

В минувшем сезоне КПЛ Эппель стал третьим в списке бомбардиров, забил 16 голов в 28 матчах.

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Всего за полтора года в «Кайрате» венгерский форвард провел 50 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Эппель может продолжить карьеру в польской «Висле».

Также «Кайрат» подтвердил уход белорусского защитника Сергея Политевича и южнокорейского полузащитника Хана Чжон Ву.