«Кайрат» расстался с третьим бомбардиром КПЛ-2019 и еще пятью игроками
Нападающий Мартон Эппель покинул «Кайрат», сообщает официальный сайт алматинского клуба.
Нападающий Мартон Эппель покинул «Кайрат», сообщает официальный сайт алматинского клуба.
В минувшем сезоне КПЛ Эппель стал третьим в списке бомбардиров, забил 16 голов в 28 матчах.
Всего за полтора года в «Кайрате» венгерский форвард провел 50 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Эппель может продолжить карьеру в польской «Висле».
Также «Кайрат» подтвердил уход белорусского защитника Сергея Политевича и южнокорейского полузащитника Хана Чжон Ву.
Кроме них по окончании сезона «Кайрат» покинули полузащитник Исламбек Куат, который уже перешел в «Оренбург», хавбек Георгий Жуков, ставший игроком «Вислы», и защитник Елдос Ахметов, перебравшийся в «Кайсар» .