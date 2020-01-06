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6 января, источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана после ухода из «Астаны» заинтересовал четыре клуба КПЛ

Четыре клуба премьер-лиги хотят подписать полузащитника сборной Казахстана Серикжана Мужикова после его ухода из «Астаны», сообщает KazFootball.kz.

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30-летним игроком интересуются «Тобол», «Кайсар», родной «Жетысу» и «Ордабасы». За талдыкорганцев хавбек уже играл с 2008 по 2013 год, а за кызылординцев — в сезоне-2015.

Об уходе Мужикова в связи с истечением контракта «Астана» объявила сегодня, 6 января. За столичный клуб он играл с 2014 года и в 189 матчах записал в свой актив 19 голов и 31 ассист. С «Астаной» Мужиков шесть раз выигрывал чемпионат Казахстана и играл в группах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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