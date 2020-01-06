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6 января, источник: Vesti.kz

Бывший тренер «Кайрата» вошел в штаб участника Лиги чемпионов от Узбекистана

Казахстанец Александр Шатских, долгое время работавший в структуре алматинского «Кайрата», стал старшим тренером узбекистанского «Локомотива», сообщает Vesti.kz.

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В клубе из Ташкента Шатских будет ассистентом главного тренера Андрея Федорова.

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Казахстанец имеет богатый опыт игровой карьеры: форвард провел более 300 игр в чемпионатах Казахстана и забил 139 голов. Затем экс-футболист работал в молодежных и юношеских командах «Кайрата».

В штаб главной команды «Кайрата» Шатских входил в 2018 году, когда ее возглавлял Андрей Карпович. В этот период команда сумела выиграть Кубок Казахстана. В 2019 году тренер работал в техническом центре КФФ и в штабе «Тараза».

Отметим, что в прошлом сезоне «Локомотив» занял второе место в чемпионате Узбекистана. В январе ташкентский клуб стартует в квалификации азиатской Лиги чемпионов, где сыграет против «Истиклола» из Таджикистана.

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