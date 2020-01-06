Просившийся в сборную Казахстана форвард дважды обесценился за год после успешного сезона за клуб

И это при том, что он стал лучшим бомбардиром команды в 2019 году, забив 21 гол, тогда как среди снайперов чемпионата занял третье место. Так, он сначала с 1,2 миллиона евро подешевел до 1 миллиона, а затем упал в цене до 700 тысяч.

Самая высокая его рыночная стоимость составляла 2,5 миллиона евро, когда нападающий выступал за «Кайрат» с июня 2014 по ноябрь 2017 года. Тогда в 102 матчах чемпионата Казахстана забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Более того, ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ (2015/22 мяча, 2016/22, 2017/24), серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.