Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Интер
12
Футбол. Зарубежный
6.01
Лечче
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
6.01
Аталанта
Парма
50
Футбол. Зарубежный
6.01
Ювентус
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
6.01
Милан
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
6.01
Болонья
Фиорентина
11
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
6 января, источник: Vesti.kz

Просившийся в сборную Казахстана форвард дважды обесценился за год после успешного сезона за клуб

Бывший форвард «Кайрата» Жерар Гоу, проведший последние два сезона за китайский клуб из первой лиги «Бэйцзин Энтерпрайзес», дважды за год потерял в трансферной стоимости, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

И это при том, что он стал лучшим бомбардиром команды в 2019 году, забив 21 гол, тогда как среди снайперов чемпионата занял третье место. Так, он сначала с 1,2 миллиона евро подешевел до 1 миллиона, а затем упал в цене до 700 тысяч.

Читайте также
Камбэки, голы, скандалы. Как проходили лучшие матчи в истории противостояния «Астана» — «Кайрат»

Самая высокая его рыночная стоимость составляла 2,5 миллиона евро, когда нападающий выступал за «Кайрат» с июня 2014 по ноябрь 2017 года. Тогда в 102 матчах чемпионата Казахстана забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Более того, ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ (2015/22 мяча, 2016/22, 2017/24), серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.

Отметим, что «Кайрат» отказался от Гоу в связи с требованием футболиста повысить зарплату. В свое время 31-летний легионер заявлял о готовности играть за сборную Казахстана. Его контракт с «Бэйцзин Энтерпрайзес» истек 31 декабря.

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Я - волшебник? Не знаю". Скабелка раскрыл секрет победы "Барыса" над лидером своего дивизиона
Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» крупную победу в Серии A
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал МЧМ
СМИ: Капитан «Зенита» не будет продлевать контракт с клубом
Канделаки ответила фанатам, запутавшимся в трансляциях хоккея
Главный тренер сборной России указал на ошибку судей в финале ЧМ
Скончался вице-чемпион мира в составе сборной Германии
Хоккеист РФ рассказал об аде на последних минутах финала МЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь