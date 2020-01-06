Футболист сборной Казахстана сыграет в Испании против «Боруссии»

В ходе подготовки к возобновлению чемпионата Нидерландов «Хераклес» тренируется в Испании и проведет там два товарищеских матча. 7 января команда Меркеля сыграет против второй команды немецкой бундеслиги — «Боруссии» из Менхенгладбаха, а спустя состоится еще один контрольный спарринг — со швейцарским «Сьоном».