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6 января, источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана сыграет в Испании против «Боруссии»

Полузащитник «Хераклеса» и сборной Казахстана Александр Меркель примет участие в товарищеском матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха, сообщает Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

В ходе подготовки к возобновлению чемпионата Нидерландов «Хераклес» тренируется в Испании и проведет там два товарищеских матча. 7 января команда Меркеля сыграет против второй команды немецкой бундеслиги — «Боруссии» из Менхенгладбаха, а спустя состоится еще один контрольный спарринг — со швейцарским «Сьоном».

Напомним, Меркель забил за «Хераклес» два мяча и отдал три результативные передачи за 18 матчей в этом сезоне. На зимнюю паузу «Хераклес» ушел на девятом месте в Эредивизи, набрав 26 очков. Свой следующий официальный матч команда Меркеля проведет 19 января против «Эммена».

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