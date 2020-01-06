Футболист сборной Казахстана сыграет в Испании против «Боруссии»
Полузащитник «Хераклеса» и сборной Казахстана Александр Меркель примет участие в товарищеском матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха, сообщает Vesti.kz.
Полузащитник «Хераклеса» и сборной Казахстана Александр Меркель примет участие в товарищеском матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха, сообщает Vesti.kz.
В ходе подготовки к возобновлению чемпионата Нидерландов «Хераклес» тренируется в Испании и проведет там два товарищеских матча. 7 января команда Меркеля сыграет против второй команды немецкой бундеслиги — «Боруссии» из Менхенгладбаха, а спустя состоится еще один контрольный спарринг — со швейцарским «Сьоном».
Напомним, Меркель забил за «Хераклес» два мяча и отдал три результативные передачи за 18 матчей в этом сезоне. На зимнюю паузу «Хераклес» ушел на девятом месте в Эредивизи, набрав 26 очков. Свой следующий официальный матч команда Меркеля проведет 19 января против «Эммена».