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6 января, источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца из европейского чемпионата возглавил бывший тренер киевского «Динамо»

Украинский специалист Анатолий Демьяненко стал главным тренером словацкой «Нитры», цвета которой защищает казахстанец Мидат Галбаев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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C 15 очками после 18 туров «Нитра» занимает предпоследнее, 11-е, место в чемпионате.

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Сам Галбаев провел лишь один матч и сейчас числится травмированным.

Перед 60-летним Демьяненко, который в свое время играл и тренировал киевское «Динамо», стоит задача сохранить прописку в элите словацкого чемпионата. Последним местом работы украинца была «Волынь», из которой он ушел в 2013 году.

22-летний уроженец Алматы Галбаев до «Нитры» выступал за болгарские «Верея», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанса дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.

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