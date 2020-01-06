Клуб казахстанца из европейского чемпионата возглавил бывший тренер киевского «Динамо»

C 15 очками после 18 туров «Нитра» занимает предпоследнее, 11-е, место в чемпионате.
Сам Галбаев провел лишь один матч и сейчас числится травмированным.
Перед 60-летним Демьяненко, который в свое время играл и тренировал киевское «Динамо», стоит задача сохранить прописку в элите словацкого чемпионата. Последним местом работы украинца была «Волынь», из которой он ушел в 2013 году.
22-летний уроженец Алматы Галбаев до «Нитры» выступал за болгарские «Верея», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанса дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.