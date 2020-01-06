«Милан» не сумел обыграть «Сампдорию» в матче Серии А, Ибрагимович вышел на замену

Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 55-й минуте нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек покинул поле. Вместо него вышел шведский форвард Златан Ибрагимович, накануне вернувшийся в команду. Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.

«Милан» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский «Ювентус», набравший 45 очков в 18 матчах.