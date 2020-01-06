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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» не сумел обыграть «Сампдорию» в матче Серии А, Ибрагимович вышел на замену

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Сампдорию».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 0:0.

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На 55-й минуте нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек покинул поле. Вместо него вышел шведский форвард Златан Ибрагимович, накануне вернувшийся в команду. Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.

«Милан» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский «Ювентус», набравший 45 очков в 18 матчах.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Кальяри», а «Сампдория» примет «Брешию».

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Милан
0:0
Первый тайм: 0:0
Сампдория
Футбол, Италия, Тур 186.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
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1Эмиль Аудеро
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70′
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78′
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29Никола Мурру
4Исмаэль Беннасер
4Роналду Виейра
8Хесус Хоакин Сусо
7Кароль Линетти
90+1′
10Хакан Чалханоглу
18Мортен Торсби
68′
5Джакомо Бонавентура
56′
23Маноло Габбьядини
17Рафаэл Леан
11Гастон Рамирес
30′
33Раде Крунич
13′85′
12Фабио Депаоли
40′42′
39Лукас Пакета
14Якуб Янкто
9Кшиштоф Пентек
55′
27Фабио Квальярелла
86′
21Златан Ибрагимович
6Альбин Экдаль
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)6
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
13Фолы20
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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