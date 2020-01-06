«Милан» не сумел обыграть «Сампдорию» в матче Серии А, Ибрагимович вышел на замену
В матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Сампдорию».
В матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Сампдорию».
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 55-й минуте нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек покинул поле. Вместо него вышел шведский форвард Златан Ибрагимович, накануне вернувшийся в команду. Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с
«Милан» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский «Ювентус», набравший 45 очков в 18 матчах.
В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Кальяри», а «Сампдория» примет «Брешию».
|Стефано Пиоли
|Клаудио Раньери
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Эмиль Аудеро
|2
|Давиде Калабрия
|5
|Джулиан Шабо
|13
|Алессио Романьоли
|15
|Омар Колли
70′
|19
|Тео Эрнандез
|24
|Бартош Берешиньски
78′
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|29
|Никола Мурру
|4
|Исмаэль Беннасер
|4
|Роналду Виейра
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|7
|Кароль Линетти
90+1′
|10
|Хакан Чалханоглу
|18
|Мортен Торсби
68′
|5
|Джакомо Бонавентура
56′
|23
|Маноло Габбьядини
|17
|Рафаэл Леан
|11
|Гастон Рамирес
30′
|33
|Раде Крунич
13′85′
|12
|Фабио Депаоли
40′42′
|39
|Лукас Пакета
|14
|Якуб Янкто
|9
|Кшиштоф Пентек
55′
|27
|Фабио Квальярелла
86′
|21
|Златан Ибрагимович
|6
|Альбин Экдаль
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)