Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лечче
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Парма
50
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Фиорентина
11
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Роналду принёс «Ювентусу» крупную победу в матче с «Кальяри»

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Кальяри» со счётом 4:0.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли, которому ассистировали Стефано Либерти и Маттео Боттегони.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 49-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду. В середине тайма португалец увеличил преимущество туринского клуба, реализовав одиннадцатиметровый. На 81-й минуте счёт до крупного довёл Гонсало Игуаин с передачи Роналду. Ещё через минуту Роналду оформил хет-трик.

ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте
ВКонтакте

«Ювентус», набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (29) — на шестом месте.

В другом матче 18-го тура «Аталанта» разгромила «Парму» со счётом 5:0.

Читайте также
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кальяри
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал МЧМ
Хоккеист РФ рассказал об аде на последних минутах финала МЧМ
СМИ: Капитан «Зенита» не будет продлевать контракт с клубом
Главный тренер сборной России указал на ошибку судей в финале ЧМ
Скончался вице-чемпион мира в составе сборной Германии
Описана обстановка после драки Хабиба с командой Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь